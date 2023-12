Aplazado JC Martínez-Córdova por titulo mosca WBC El enfrentamiento programado para el sábado por la noche entre el campeón mundial de peso mosca del WBC, Julio César Martínez, y el invicto Angelino Córdova ha sido pospuesto. Martínez experimentó problemas de visa al intentar ingresar al país, lo que obligó a reprogramar la pelea para el próximo año. La pelea estaba programada para llevarse a cabo en la transmisión final de Showtime Championship Boxing encabezada por el invicto campeón súper mediano de la AMB, David Morrell Jr., contra Sena Agbeko de The Armory en Minneapolis. La transmisión continuará como una triple cartelera. Los contendientes de peso ligero Chris “Primetime” Colbert y José “Rayo” Valenzuela se enfrentarán en una eliminatoria de la AMB a 12 asaltos en su revancha en el evento co-estelar, mientras que los ex campeones mundiales Robert “The Ghost” Guerrero y Andre Berto se enfrentarán en una pelea de 10 rounds. Conferencia de prensa final de Morrell-Agbeko Edwards: Tengo muchas ganas de subir al ring Like this: Like Loading...

