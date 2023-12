El campeón de peso mosca de la FIB, Sunny Edwards (20-0, 4 KOs), cree que es imbatible cuando está en su mejor momento, y planea demostrarlo en su batalla de unificación con el campeón de la OMB, Jesse “Bam” Rodríguez (18-0, 11 KOs), en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, el sábado por la noche, en vivo en todo el mundo por DAZN.

“No tengo que pensar demasiado en ello; Sé que lo mejor de mí es capaz de vencer a cualquiera en este peso y en los pesos superiores”, dijo Edwards. “Después de vencer a Bam, siento que aún queda mucho más por venir. Ese es el primer paso, campeón unificado del mundo, suena bien. Bam tiene manos rápidas, buenos pies y también manos pesadas. Es un gran luchador, pero aún no ha estado conmigo.

“Yo fui hecho para esto. Nunca he tenido nada más; Nunca he hecho nada más; Realmente nunca quise nada más. No lo hago por nadie, para enorgullecer a nadie. En todo caso, los elogios y los halagos me hacen sentir incómodo. En todos los lugares a los que he ido a lo largo de mi vida, la gente no ha dicho más que cosas buenas sobre lo bueno que soy.

“Siento que mi última pelea fue una especie de pretemporada para ésta. De esta pelea siempre se habló y se pensó. Me quedé en el gimnasio justo después de esa pelea en junio y me esforcé, así que tengo muchas ganas de ir.

“Me gusta la preparación, pero eso es más para los fanáticos que para mí, me gusta que estén emocionados por la pelea. Quizás soy más rencoroso, franco, confiado. Aunque es un muy buen luchador pero parece incómodo en público, no está contento frente a la cámara, no tiene confianza frente a grupos de personas. Si no fuera boxeador, no lo verías mucho”.