Teiken anuncia eventos de campeonato para enero y febrero Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda Teiken Promotions de Japón ha anunciado un par de espectáculos de lujo en enero y febrero. El 23 de enero, en el Edion Arena Osaka, Osaka, AMB, el campeón de 108 libras del WBC, Kenshiro Teraji, defenderá su cinturón contra el ex campeón de la AMB, Carlos Canizales. Artem Dalakian de Ucrania, pondrá en juego su cinturón de peso mosca de la AMB contra el ex campeón japonés Seigo Yuri Akui en el combate semifinal. El sensacional prodigio Tenshin Nasukawa participará en su tercera pelea profesional contra el mexicano Luis Robles Pacheco, clasificado mundialmente a ocho rounds en peso súper gallo. El 24 de febrero, en el Ryogoku Sumo Arena de Tokio, el ex campeón de las 115 libras de la OMB, Junto Nakatani, desafiará al gobernante gallo del WBC, Alejandro Santiago. El ex campeón súper mosca de la FIB, Jerwin Ancajas. En busca del cinturón vacante gallo junior de la OMB al que recientemente renunció Nakatani, el #1 Kosei Tanaka y el #2 Christian Bacasegua, México, intercambiarán guantes a doce rounds. Es posible que vivamos una noche muy calurosa en invierno. Edwards: Tengo muchas ganas de subir al ring Entrevista con Jaime Munguía Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.