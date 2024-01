Dominicano Erick Rosa deja vacante el título de peso mínimo de la AMB Por Robert Coster El campeón mundial dominicano de peso mínimo de la AMB de boxeo suave, Erick “Mini-Pacman” Rosa (6-0, 2 KOs), renunció a su título porque planea ascender a la categoría de peso mosca junior. Rosa, de 22 años, con cara de niño, que ganó el cinturón de la AMB en apenas su cuarta pelea profesional, dijo: “Mi cuerpo ha crecido y ahora mi deseo es adquirir cinturones de título mundial en las divisiones de 108 y 112 libras”. Rosa dejó vacante la versión “regular” del cinturón de la AMB, dejando al “súper” campeón Thammanoon Niyomtrongtha como el único poseedor del cinturón de la AMB de 105 libras. AMB ordena eliminatoria Bakole-Chaney en los pesos pesados Presentan Undercard de Joshua-Ngannou Like this: Like Loading...

