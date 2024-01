Presentan Undercard de Joshua-Ngannou La división de peso pesado tomará más forma cuando el campeón interino de la OMB, Zhilei “Big Bang” Zhang (26-1-1, 21 KOs) defienda su título mundial contra el ex campeón mundial Joseph Parker (34-3, 23 KOs) el 8 de marzo. -Cartel preliminar de Ngannou en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Zhang viene de dos victorias consecutivas por KO sobre Joe Joyce en 2023, mientras que Parker derrotó al ex campeón del CMB Deontay Wilder en diciembre. En otros combates: El campeón de peso pluma del CMB Rey Vargas (36-1, 22 KOs) hará la primera defensa de su cinturón cuando se enfrente al contendiente número uno Nick Ball (19-0, 11 KOs).

El invicto peso pesado #14 de la AMB, #14 de la FIB y #15 de la OMB, Justis Huni (8-0, 4 KOs) se enfrentará a TBA.

El invicto peso ligero Mark Chamberlain (14-0, 10 KOs) desafiará al campeón europeo Gavin Gwynne (17-2-1, 5 KOs).

También verán acción el peso crucero Roman Fury (3-0, 1 KO), el superwelter Jack McGann (9-0-1, 6 KOs) y el superligero local Ziyad Almaayouf (4-0, 1 KO). Dominicano Erick Rosa deja vacante el título de peso mínimo de la AMB Conferencia de prensa en Londres de presentación de Joshua-Ngannou Like this: Like Loading...

