Conferencia de prensa en Londres de presentación de Joshua-Ngannou Anthony Joshua y Francis Ngannou se enfrentaron en la conferencia de prensa inicial en Londres para anunciar su próxima pelea en el Reino de Arabia Saudita el 8 de marzo. Anthony Joshua: “Estaré listo para partir una vez que suene la primera campana. Abordaré esta misión con enfoque láser hasta que el trabajo esté completo. Tengo muchas ganas de regresar a Riad y me gustaría agradecer al Reino de Arabia Saudita por la pasión que han demostrado por mí y por el deporte del boxeo”. Francis Ngannou: “La gente siempre ha dudado de mí y siempre les he demostrado que estaban equivocados. Está claro que soy un problema para los boxeadores de élite y AJ debería prepararse para una batalla porque no soy como nada a lo que se haya enfrentado jamás. Va a ser otro espectáculo para los aficionados al boxeo en Riad, sólo que esta vez no tengo intención de dejarlo en manos de los jueces”. Presentan Undercard de Joshua-Ngannou Lomachenko vs. Kambosos por el cinturón de la FIB el 12 de mayo Like this: Like Loading...

