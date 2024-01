AMB ordena eliminatoria Bakole-Chaney en los pesos pesados El Comité de Campeonatos de la AMB ha ordenado una eliminatoria entre el peso pesado número uno Martin Bakole y el contendiente más alto disponible Cassius Chaney, que ocupa el puesto número 7 de la AMB. La comunicación formal ha sido para los equipos de ambos peleadores, dándoles 30 días para firmar el contrato de pelea y luchar por la oportunidad de convertirse en el próximo retador obligatorio de la AMB. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, o cualquiera de las partes se niegue a firmar el contrato, el Comité del Campeonato podrá abrir la pelea a subasta con un reparto del 50% de la bolsa. AMB ordena Lara-Zerafa por título mediano Dominicano Erick Rosa deja vacante el título de peso mínimo de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.