AMB ordena Lara-Zerafa por título mediano El Comité de Campeonatos de la AMB ordenó negociaciones para una pelea por el título mundial de peso mediano entre el campeón de la AMB, Erislandy Lara, y su retador obligatorio, Michael Zerafa. Se enviaron comunicados oficiales a ambas partes y que tienen hasta el 15 de febrero para llegar a un acuerdo. En caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo o una de ellas se niegue a hacerlo, el Comité podrá convocar a una puja con un reparto del 75% para el campeón y del 25% para el retador. Lara, de 40 años, es campeón desde el 1 de mayo de 2021 y según las reglas de la AMB debería haber defendido contra el oponente obligatorio después de un período de nueve meses, que expiró el 1 de febrero de 2022. A Lara se le permitió una defensa opcional contra Gary O’ Sullivan en 2022 y no peleó en absoluto en 2023. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Homenaje a mi papá AMB ordena eliminatoria Bakole-Chaney en los pesos pesados Like this: Like Loading...

