Dirrell: Estamos listos para pelear El dos veces campeón mundial de peso súper mediano Anthony "The Dog" Dirrell declaró su clara intención de dejar el ring con una victoria cuando se enfrente al ex campeón de peso súper mediano Caleb "Sweethhands" Plant en una eliminatoria por el título de peso súper mediano del CMB que sirve como el co -Evento principal de Wilder-Helenius Pay-Per-View el sábado 15 de octubre desde Barclays Center en Brooklyn. "No me importa Caleb Plant y no me importa lo que diga", dijo Dirrell. "Si entro allí y lucho con mis capacidades, saldré victorioso con seguridad. Estoy haciendo esto por mí mismo. Si lo haces por algo que no seas tú y tu familia, creo que lo estás haciendo mal. Estoy aquí para probarme a mí mismo que todavía lo tengo. No me importa lo que la gente piense o diga. Mientras mantenga la positividad en mi círculo, estaré bien". Dirrell ha realizado entrenamientos con su entrenador de toda la vida, SugarHill Steward, en su campamento base típico en Delray Boxing en Delray Beach, Florida. Como luchador que ha frecuentado la región a lo largo de su carrera, se aseguró de transmitir su apoyo a las personas del estado afectadas por el huracán Ian. "Afortunadamente, el área en la que nos hospedamos no fue golpeada tan fuerte por el huracán Ian", dijo Dirrell. "Así que afortunadamente estamos bien, pero sé que otros no han sido tan afortunados y solo espero que todos se mantengan lo más seguros posible. "El campamento ha sido bueno y me siento saludable. Solo estamos trabajando en lo que necesitamos para vencer a Caleb Plant. Eso es todo. Creamos planes de juego y nos apegamos a esos planes de juego. Si algo no funciona, pasamos al siguiente plan de juego. Estamos listos para pelear. "Ni siquiera estoy pensando en Caleb y lo que hace honestamente", dijo Dirrell. "Solo vi la pelea de Caleb contra Canelo cuando estaba en la arena. Pedazos y pedazos de eso. Sabemos lo que hace Caleb y sabemos lo que trae a la mesa. Todo lo que me preocupa es lo que puedo hacer como luchador". Habiendo capturado dos veces el campeonato de peso súper mediano, Dirrell regresará a pelear en el Barclays Center por segunda vez. Su primera salida fue en su primera pelea por el título mundial, ya que luchó contra Sakio Bika en un empate en 2013, antes de vencerlo en la revancha para ganar el cinturón del CMB. Aunque tiene buenos recuerdos de Brooklyn, Dirrell ha mantenido su enfoque láser en la tarea que tenía entre manos el 15 de octubre. "Brooklyn siempre ha sido bueno, pero estoy concentrado en la pelea", dijo Dirrell. "La gente queda demasiado atrapada en las circunstancias y pierde el enfoque en lo que tiene que hacer como luchador. Siempre voy a entrar y ser 'El Perro'". A medida que se acerca la noche de la pelea, el veterano Dirrell sabe que pasar por alto una pelea puede tener consecuencias nefastas. Incluso para un boxeador que ha admitido que está llegando al final de su carrera, ha mantenido su dedicación al trabajo diario que ya lo ha ayudado a lograr tanto. "Tendremos que ver qué sucede en esta pelea", dijo Dirrell. "No estoy preocupado por nada después de esta pelea. Eso está fuera de mi control ahora mismo. Lo que está bajo mi control es lo que sucede en el gimnasio todos los días". Edwards-Alvarado será en Sheffield Hitchens-Alamo colisionan el 12 de noviembre

