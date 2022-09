Hitchens-Alamo colisionan el 12 de noviembre El invicto superligero Richardson Hitchins (14-0, 6 KOs), quien ayer firmó un pacto promocional con Eddie Hearn y Matchroom, peleará por su primer título profesional cuando enfrente a Yomar Alamo (20-1-1, 12 KOs) por el título norteamericano de la FIB como evento coestelar de Montana Love vs. Steve Spark el 12 de noviembre en Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, Ohio, en vivo en todo el mundo por DAZN. “12 de noviembre, mi momento para brillar”, dijo Hitchins. “Eddie me prometió grandes peleas, grandes oportunidades y, lo más importante, actividad. Este es el comienzo de todo eso, el comienzo de este nuevo viaje en mi carrera y no podría estar más emocionado”. En otra acción, el invicto peso pluma Raymond Ford (12-0-1, 6 KOs) defiende su título WBA Continental Americas ante Sakaria Lukas (25-1-1, 17 KOs) y el invicto superpluma Christian Tapia (15-0, 12 KOs) se enfrenta a Thomas Mattice (19-3-1, 15 KOs) por el título WBA Continental Americas. Dirrell: Estamos listos para pelear Round 12 con Mauricio Sulaiman: Entre criticas y analisis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.