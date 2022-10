DiBella: Kambosos hará todo para ganar Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del Salón de la Fama, Lou DiBella, habló con Peter Maniatis del programa KO sobre la revancha entre George Kambosos y Devin Haney el domingo (sábado en los EE. UU.) en el Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, televisado por ESPN. “Mi segundo viaje (a Melbourne) en cuatro meses, dijo DiBella. “Me encanta este pueblo. Qué gran ciudad y qué gran lugar para hacer boxeo. “Seamos honestos. La última pelea (Kambosos-Haney) decepcionó. Olvídense del hecho de que Australia no pudo quedarse con los cinturones y George perdió la pelea. Eso pasa. No fue una pelea particularmente buena. No fue una pelea agradable. Creo que George estaba distraído. Creo que mucho de eso estaba en George. No creo que su ojo estuviera en el premio. “No creo que estuviera tan concentrado como normalmente lo está. Es muy difícil volver a casa como un gran héroe y tienes todos los cinturones y todos quieren un pedazo de ti. Se te sube un poco a la cabeza. George es un tipo que ha estado muy centrado toda su carrera. Una verdadera mentalidad de guerrero espartano. Realmente creo que ha tenido esa mentalidad durante la mayor parte de su carrera. “La última pelea él mismo lo perdió de vista y no dio su mejor esfuerzo la noche de la pelea. No creo que George se adaptara esa noche de la pelea. No creo que se haya vendido o se haya ido contra la pared tratando de ganar. No creo que lo haya dado todo. No fue una buena noche. Los luchadores tienen una mala noche. El problema es que cuando un jugador de rugby, fútbol o béisbol tiene una mala noche, tienen otros juegos y esa actuación no importa mucho. En el boxeo, con una mala noche pasas de campeón indiscutible a contendiente. Y eso es lo que le pasó a George Kambosos. Eso es muy humillante. “Sé que está mucho mejor preparado para esta pelea. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para ganar. Si no gana, creo que se va a ir con su escudo. Quien esté en el Rod Laver Arena va a ver una gran pelea”. Revancha Santiago-Nieves el 29 de octubre en Glendale, Arizona Conferencia de prensa final Shields-Marshall en Londres Like this: Like Loading...

