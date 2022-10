Revancha Santiago-Nieves el 29 de octubre en Glendale, Arizona Most Valuable Promotions (MVP) anunció hoy que los ex retadores al título mundial Alexandro “El Peque” Santiago (26-3-5, 13 KOs) y Antonio “Carita” Nieves (20-3-2, 11 KOs) se enfrentarán nuevamente en una Revancha luego de diez rounds de su empate de 2016 en la cartelera de Jake Paul vs. Anderson Silva Showtime PPV el 29 de octubre desde Desert Diamond Arena (anteriormente Gila River Arena) en Glendale, Ariz., en las afueras de Phoenix. En una batalla de pesos pesados ​​invictos, Jeremiah “Dream Land” Milton (6-0, 5 KO) se enfrentará a Quintin Sumpter (5-0, 3 KO) en una pelea a seis asaltos en la parte no televisada de la cartelera. . También estará en acción el súper welter Eliezer Silva (1-0) contra Phillip “Fresh” Carmouche (2-3) en un duelo a cuatro asaltos. Conferencia de Prensa final de Shields-Marshall y Mayer Baumgardner DiBella: Kambosos hará todo para ganar Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.