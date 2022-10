Conferencia de Prensa final de Shields-Marshall y Mayer Baumgardner Claressa Shields: “No estoy preocupada por Savannah Marshall. Vine aquí. Soy una estrella en Estados Unidos. No lo torcer. No tenía que venir aquí. Nadie huía nunca de ella. Nadie nunca tuvo miedo de venir aquí y pelear con ella. Dijimos: ‘Hagámoslo’. Y será mejor que golpees tan fuerte como digas que puedes. Porque si no tienes ningún poder de pegada, será una noche difícil para ti”. Savannah Marshall: “Ella puede tratar de noquearme. Pero si lo tienes, entonces lo tienes. Si no lo tienes, entonces no lo tienes. Es lo que es. ¿Por qué te cuesta noquear a alguien? Si caes sobre alguien, entonces lo lastimas. Si caes sobre ellos y tienes puños de almohada, entonces no irán a ninguna parte”.

Mikaela Mayer: "Espero ofrecer la actuación de mi vida. Al contrario de lo que ella dice, estoy mejorando constantemente. Todavía no siento que haya llegado a mi punto máximo. Quiero ponerlo todo junto en esta pelea. Quiero avergonzarla. Quiero que suene estúpida porque dijo muchas cosas antes de esta pelea". Alycia Baumgardner: "No hay respeto. Al final del día, este es el juego de lucha. Esta chica está tratando de vencerme. Estoy tratando de vencer aquí. Tengo un gran espíritu deportivo, pero no la respeto. Ella habla demasiado. Y cuando alguien habla demasiado, tienes que callarlo, y eso es lo que haré el sábado por la noche". Revancha Santiago-Nieves el 29 de octubre en Glendale, Arizona

