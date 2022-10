Otros resultados desde Londres En un combate de peso ligero femenino Caroline Dubois (4-0, 3 KOs) consiguió el primer nocaut en la gran cartelera femenina que se llevó a cabo en el O2 Arena de Londres. Dubois, la hermana del campeón regular de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois, derribó a Milena Koleva (10-15-1, 4 KOs) en la cuarta ronda y obtuvo la detención del árbitro en la quinta ronda. El tiempo era 1:53. Koleva ahora ha perdido 9 de sus últimos 10. En el peso pluma Lauren Price (2-0, 1 KO) obtuvo una detención del árbitro en el cuarto asalto contra Timea Belik (6-7, 2 KO). Otros resultados:

Karriss Artingtsall W6 Marina Sakharov (peso pluma)

April Hunter W6 Erica Alvarez (peso superwelter)

Shannon Ryan W4 Buchra El Quaissi (peso supermosca)

Georgia O’Connor W4 Joyce van Ee (peso welter)

Ginny Fuchs W6 Gemma Ruegg (peso supermosca)

Sarah Liegmann W6 Bec Connolly (peso supergallo) Conferencia de Prensa final de Shields-Marshall y Mayer Baumgardner

