By Brad Snyder – The Undercard

Hugo Centeno Jr. 161.2 vs. Antonio Todd 158.2

Winfred Harris Jr. 166.8 vs. Esau Herrera 163.4

Joseph Hicks Jr. 168.4 vs. Montrel James 168.4

Gordie Russ II 153.4 vs. Leslie Michael Klekotta 156

Marlon Harrington 159.4 vs. Terry Roscoe 158.2

Quinton Randall 151.4 vs. Julian Smith 145.4

Joshua James Pagan 137.2 vs. Glenn Mitchell 136

Venue: Ford Community and Performing Arts Center in Dearborn, MI

Promoter: Salita Promotions

Tickets: $35 and $60 are still available