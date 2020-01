Deontay Wilder: Es un asunto pendiente para mí. Por Miguel Maravilla Tuscaloosa, Alabama, está bastante tranquila ahora en esta época del año con la temporada de fútbol universitario de Crimson Tide terminada. Ahora es el momento para que el propio campeón de peso pesado del WBC de Tuscaloosa, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (42-0-1, 41 KOs) suba al escenario mientras busca resolver algunos asuntos pendientes con Tyson “The Gypsy King” Fury (29- 0-1, 20 KOs) renovando su rivalidad con el inglés en la revancha el sábado 22 de febrero en vivo en FOX Sports PPV y ESPN + PPV en vivo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. “Esta es la pelea de peso pesado más grande. 22 de febrero, cuando suene la campana, no será broma. Será una gran pelea. Es un asunto inacabado para mí, no puedo esperar “, dijo Deontay Wilder a Fightnews.com®. Fue en diciembre de 2018 cuando los dos titanes se enfrentaron cuando Wilder y Fury se enfrentaron en el Staples Center. Luchando contra un empate cuando Wilder envió a la lona a Fury dos veces en la pelea. Derribando al gigante en el noveno y también en el duodécimo y último asalto cuando Fury se levantó como Jason del viernes 13, Michael Myers de Halloween o The Undertaker. “La primera pelea fue mi tiempo. Fue increíble. Cuando miro la primera pelea. Me veo agresivo. Lo vi haciendo muchas burlas. También lo miro y me veo demasiado agresivo. Ciertas cosas que veo que normalmente no hago en una pelea ”, dijo Wilder sobre la primera pelea. “Se levantó y tenemos que darle crédito por eso, pero ahora sabe lo que puedo hacerle”, agregó Wilder. Desde entonces, Wilder ha peleado dos veces anotando dos nocauts devastadores. Después de la pelea de Fury, Wilder destruyó al olímpico estadounidense de 2012 Dominic Breazeale con un nocaut en el primer asalto del carrete destacado y siguió con otro nocaut en su próxima pelea. “Mis últimas dos salidas, no lo hagas mejor para él. Saben a qué se enfrentan ”, dijo Wilder. Wilder viene de un nocaut devastador sobre el peso pesado cubano Luis ‘King Kong ”Ortiz en una revancha. En esa pelea, Wilder estaba en el marcador de los jueces cuando noqueó a Ortiz en el séptimo. “Sus salidas se comparan con mis salidas. Es de día y de noche ”, dijo Wilder. “Es un gran luchador, le daré eso” Luchando en su última pelea, Fury viene de una pelea muy dura cuando derrotó al sueco Otto Wallin por decisión. Una pelea que vio a Fury sufrir un corte desagradable que le dio problemas al Rey Gitano durante toda la pelea. “Pensé que la pelea debería haberse detenido. Cuando tienes un corte de 3 a 4 pulgadas en tu ojo y tiene aproximadamente 2 pulgadas de profundidad. Entiendo que tiene una gran pelea en mi contra ”, dijo Wilder sobre la última pelea de Fury. “Si abro ese corte, no va a ser bueno. Vengo con malas intenciones. Ayer lunes por la tarde, Wilder se encontró cara a cara con Fury por primera vez desde que se reunieron en el ring hace más de un año. Jadeándose el uno al otro, Wilder siente que Fury es un desastre nervioso al entrar en esta pelea. Fury ha prometido comerciar con Wilder, una promesa que el propio Wilder no toma en serio. “Dice que me va a noquear en dos asaltos. No lo creo No creo nada de lo que dice. El esta muy nervioso. No siento ni creo que me vaya a noquear ”, dijo Wilder. El campeón ya ha comenzado su campamento de entrenamiento mientras se prepara para la revancha con Fury. Entrenando con su antiguo entrenador Jay Deas y el medallista de oro olímpico de 1984, ex campeón mundial Mark Breland. “Tenemos tipos que aportan el estilo herky-jerky. Grandes tipos que pueden mezclarlo para ayudarme a prepararme para Fury ”, Wilder sobre su preparación. “En lo que necesito trabajar es en tener más paciencia y estar más tranquilo. Un montón de posicionamiento de pies habrá algunas cosas que cambiarán para ayudarme a llegar el 22 de febrero “. Hasta ahora, Wilder tiene 2-0, 2 KO en revanchas, ya que buscará mejorar esa estadística a 3-0. “En la revancha, estoy mucho mejor en el ring porque lo que he visto en mi oponente”, explicó Wilder. “Con él, sé lo que hará. Todo lo que quiere hacer. Lo difundiré. Estoy deseando que llegue la revancha “ Buscando hacer la undécima defensa de su título del WBC que ganó sobre Bermaine Stiverne hace cinco años, Wilder buscará hacer una diferencia la revancha. “Noqueo a los mejores. No será diferente esta vez. Verás a un Wilder mucho más paciente y tranquilo ”, dijo Wilder. “Será un momento hermoso en el ring para mí pero no para él” Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Recuerdan a Don Jose Sulaiman con eventos en Ciudad de México y Los Ángeles Wilder y Fury prometen nocauts

