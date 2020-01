Recuerdan a Don Jose Sulaiman con eventos en Ciudad de México y Los Ángeles Por. Gabriel F. Cordero El próximo jueves se conmemorarán seis años del fallecimiento de Don José Sulaimán Chagnón, el legendario presidente del Consejo Mundial de Boxeo durante cuatro décadas. Nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, un líder mundial del boxeo y el deporte que llevo al WBC a estar con 166 países afiliados y realizo los cambios mas trascendentales en la historia del boxeo y dedico su vida a la humanidad y al boxeo. La familia Sulaiman y el WBC ha realizado invitación a la comunidad boxística a las 10.30 de la mañana a la misa que se ofrecerá en su memoria en la Antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el próximo jueves 16 de enero. Igualmente el mismo dia se realizara una en Los Angeles, California en la iglesia Católica de St Emydius en 10900 California Avenue de Lynwood, CA 90262 Se espera la asistencia de campeones y ex campeones del mundo así como de fanáticos y demás miembros del mundo del boxeo quienes aun recuerdan el apoyo que Don Jose les brindó durante su presidencia en el WBC desde 1975. Deontay Wilder: Es un asunto pendiente para mí.

