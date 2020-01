Tyson Fury: voy a hacerle sentir la furia FacebookTwitterReddit Por Miguel Maravilla ¡Él está de vuelta! Tyson “The Gypsy King” Fury (29-0-1, 20 KOs) está listo para dar un paso atrás en el ring y renovar su rivalidad con el campeón de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (42-0-1, 41 KO’s) de Tuscaloosa, Alabama. Fury se enfrentará a Wilder en una revancha que tendrá lugar el sábado 22 de febrero en un histórico y conjunto FOX Sports PPV y ESPN + PPV en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. “Finalmente tenemos la revancha y no puedo recordar una pelea de peso pesado más grande en mucho tiempo. Quizás Lennox Lewis vs. Mike Tyson fue el último gran. Estoy listo, voy a patearle el trasero a este hijo de puta ”, dijo Tyson Fury a Fightnews.com®. “Lo que sucederá en esta pelea es que obtendré lo que legítimamente gané la última vez”. Voy a conseguir el cinturón verde y mantener mi título lineal “. Luchando contra un empate en diciembre de 2018, Fury se enfrentó a Wilder en el Staples Center de Los Ángeles. Luchando contra un empate cuando Fury golpeó el lienzo dos veces en la pelea, dando a Wilder la pelea más dura hasta la fecha. “Gané justo y cuadrado y lo volvemos a hacer. Golpeé el suelo dos veces en la primera pelea, pero todo se trata de cómo respondes, soy un luchador. Si no puede acabar conmigo, me lo voy a comer. Para vencer a Tyson Fury tienes que clavarlo en el lienzo ”, Fury en la primera pelea. “Todos en su equipo pueden decirle que ganó esa pelea, pero como luchador, sabes cuándo ganas y pierdes una pelea”. Después de la pelea de Wilder, Fury firmó un pacto promocional con las Promociones Top Rank de Bob Arum.

Al hacer su debut en Top Rank en junio, Fury logró un alto sobre Tom Schwarz cuando ingresó al ring haciendo su mejor suplantación de Apollo Creed Rocky 4 al entrar al ring con James Brown, “Vivo en América”, vistiendo el traje del Tío Sam. Fury viene de una pelea muy dura cuando derrotó al sueco Otto Wallin por decisión. Sufriendo un corte desagradable en su ojo de un Wallin, no hay duda de que tuvo problemas durante toda la pelea. El Cutman Jorge Capetillo pudo pasar y intensificar la costura de Fury. “Realmente no importa. Importa lo que ocurra el 22 de febrero ”, Fury en la última pelea. No hay duda de que Fury tenía las manos llenas en esa pelea. Después de la pelea de Wallin, Fury apareció en la WWE cuando tuvo que resolver su problema con Braun Strowman. Todo comenzó en un episodio de Smackdown en el que Strowman arrojó a Dolph Ziggler contra Fury, lo que provocó que el campeón lineal persiguiera a Strowman. Más tarde, Fury se desquitó cuando derrotó a Strowman en la WWE Crown Jewel en Riyadh, Arabia Saudita. Ahora el enfoque es Wilder ya que Fury ya ha comenzado su preparación para la revancha. Fury también ha cambiado de entrenadores, ya que será entrenado por Sugarhill Steward. Sobrino del difunto entrenador del salón de la fama Emmanuel Steward. “Estoy entrenando bien. El campamento ha ido bien. Empecé hace diez días “, Fury en su campo de entrenamiento. “Estoy buscando un nocaut. Por eso contraté a Sugarhill. Te hace sentar en esa gran mano derecha. Eso es lo que estoy buscando. Ahí está el plan de juego. Wilder tuvo problemas en su última pelea cuando viene de un nocaut devastador sobre el peso pesado cubano Luis ‘King Kong ”Ortiz en una revancha. Abajo en las tres tarjetas de puntuación de los jueces, Wilder noqueó a Ortiz en el séptimo puesto que defendió con éxito su título del CMB por décima vez. “Tiene una oportunidad de golpeador como cualquier otra persona. Soy mucho más fuerte y más en forma ahora. Estoy listo para retumbar ahora. Espero que entrene duro y se vaya a dormir durmiendo pensando en mí ”, comentó Fury. En la revancha, Fury ha prometido enfrentarse cara a cara prometiendo noquear a Wilder en dos asaltos. “Él piensa que voy a salir herky-jerky con mi famoso estilo, pero quiero que se encuentre conmigo en el centro del ring y tenga una pelea, el mejor hombre gana”, dijo Fury. “Quiero que se encuentre conmigo en el centro. Quiero conocerlo mano a mano. Si Fury decide participar en el centro como lo promete. Espere una noche corta porque esto terminará por nocaut y de eso se tratan los pesos pesados. “Voy a ganar, eso es lo que hago. Deontay Wilder puede poner todas las excusas que quiere poner. Voy a salir para darle una lección de boxeo y noquearlo. Él está siendo noqueado en 2 rondas, “prometió Fury. “Cuando lo vuelva a meter allí, lo haré sentir la furia”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Campamento de entrenamiento "Futuros campeones de la AMB" en Colombia Recuerdan a Don Jose Sulaiman con eventos en Ciudad de México y Los Ángeles

