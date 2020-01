Campamento de entrenamiento “Futuros campeones de la AMB” en Colombia

Alberto Torres, presidente de FeColBox, espera que la preparación de Medellín les brinde a sus selecciones las herramientas que necesitan para competir por varios puestos en las eliminatorias olímpicas de 2020. 60 combatientes de cinco países entrenarán en la capital de Antioquia del 1 al 11 de febrero, bajo el patrocinio de la AMB. Yuberjen Martínez e Ingrid Valencia encabezarán la delegación de boxeo colombiana en el campo de preparación “Futuros Campeones de la AMB”, que tendrá lugar del 1 al 11 de febrero en Medellín, capital de Antioquia, patrocinado y promovido por la Asociación Mundial de Boxeo. Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, anunció que la delegación participará en el evento con todo su personal, incluidos los miembros regulares y suplentes. Los Futuros Campeones de la AMB de Colombia concentrarán 60 luchadores de Italia, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y el país anfitrión, hacia los clasificatorios olímpicos de la disciplina. “Es un evento muy importante para fortalecer a nuestros atletas”, dijo Torres. “En este momento el equipo está llegando a Bogotá. Iremos con los jugadores principales y los asistentes, y todas las figuras estarán presentes, incluidos Yuberjen Martínez e Ingrid Valencia. Este evento nos permitirá tener una mejor preparación, apuntando a nuestros objetivos de conseguir lugares en la ronda de clasificación en Buenos Aires, que tendrá lugar el próximo mes de marzo ”. El campo de entrenamiento de Medellín es una iniciativa de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y tiene a la Federación Colombiana de Boxeo entre sus socios. “Lo más notable en este momento es que tenemos un país europeo como Italia, lo que nos permite conocer a diferentes luchadores y acercarnos unos a otros. Estamos muy entusiasmados con este evento y esperamos que se haga más, no solo en Medellín, sino también en Barranquilla, Santa Marta y otros lugares del país ”, dijo. El campamento de Medellín es parte del programa Future WBA Champions, que busca promover y fortalecer el boxeo olímpico, poniendo a disposición los valores, las herramientas técnicas, la experiencia y el apoyo institucional de la AMB en el contexto de su Visión One Boxing. “Estamos muy agradecidos con la AMB y su presidente Gilberto Jesús Mendoza, por ser la fuerza impulsora detrás del boxeo profesional colombiano y ahora aficionado. Su apoyo a nuestros luchadores ha sido muy importante. La AMB es la primera entidad en el mundo que ha apoyado directamente el boxeo en nuestro país “, dijo el ejecutivo de Fecolbox. En ocasión de la concentración, la Academia WBA ofrecerá a las delegaciones talleres y cursos de actualización para capacitadores y personal técnico. Torres dijo que Colombia tiene un desafío difícil antes de Tokio 2020, ya que habrá menos eventos clasificatorios que para Río 2016. Sin embargo, enfatizó que el objetivo es superar su récord en Brasil, donde los colombianos ganaron un par de medallas de boxeo J-Rock es un favorito de 25: 1 para retener títulos AMB y FIB Tyson Fury: voy a hacerle sentir la furia FacebookTwitterReddit

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.