J-Rock es un favorito de 25: 1 para retener títulos AMB y FIB El campeón súper welter de la AMB / FIB Julian “J-Rock” Williams es un favorito de -2500 para retener sus cinturones contra Jeison Rosario +1400 en FOX el sábado por la noche. En el co-largometraje, el súper pluma Chris “Prime Time” Colbert es una selección de -690 sobre Jezreel Corales +430 en una pelea por el título vacante interino súper pluma de la AMB.

–

El ex campeón de peso semipesado de la OMB, Eleider “Storm” Alvarez, es un favorito de -550 sobre Michael Seals +400 en ESPN el sábado por la noche. En la co-función, el liviano Felix Verdejo es un enorme -4500 contra Manuel Rey Rojas +1500. Round 12: Atletas profesionales en Tokio 2020 Campamento de entrenamiento "Futuros campeones de la AMB" en Colombia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.