Wilder y Fury prometen nocauts Fotos: Mikey Williams / Top Rank El invicto campeón mundial de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y el invicto ex campeón Tyson “The Gypsy King” Fury continuaron su guerra de palabras y anticiparon su muy esperada revancha en una conferencia de prensa en Los Ángeles el lunes antes de enfrentarse al PPV el 22 de febrero .



Deontay Wilder: “voy a hacer exactamente lo que dije que haría. Voy a noquearlo. Soy el leon Soy el rey de la jungla. Voy a arrancarle la cabeza de su cuerpo. Tyson Fury: “Estoy buscando un nocaut. Por eso contraté a Sugarhill. Te hace sentar en esa gran mano derecha. Eso es lo que estoy buscando. Ahí está el plan de pelea. Si no estuviera buscando un nocaut, habría agudizado lo que hice en la última pelea. No voy por eso. Estoy buscando mi 21º nocaut. Deontay Wilder: Es un asunto pendiente para mí. Dulay-Magdaleno por FOX el 15 de febrero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.