Declaración del WBC sobre declaraciones del árbitro Carlos Padilla El WBC comentó sobre las declaraciones del árbitro retirado Carlos Padilla en una entrevista reciente que intencionalmente hizo varias cosas para ayudar a su compatriota Manny Pacquiao a ganar una pelea en el 2000 contra el australiano Nedal Hussein. Padilla declaró que 1) intencionalmente prolongó diez asaltos después de que Pacquiao fuera derribado y 2) dictaminó que un corte a Hussein fue causado por un puñetazo cuando en realidad fue causado por un cabezazo. Declaración del WBC: El Consejo Mundial de Boxeo ha establecido un panel especial para revisar la situación del árbitro legendario Carlos Padilla con respecto a algunos comentarios durante una entrevista publicada por el CMB hace unos días. Hemos recibido una carta sensible de la hija del Sr. Padilla, Suzy, que se encuentra en este comunicado, ya que la ha dirigido a la comunidad de boxeo del mundo. La carta se explica por sí misma y yo, como presidente del CMB, así como un ser humano que conoce al Sr. Padilla desde que tenía 10 años, ciertamente puedo empatizar con Suzy y el contenido de su carta a la comunidad del boxeo. . Mientras tanto, personalmente seguiré el proceso. El WBC no hará más comentarios públicos. Saludos cordiales

Mauricio Sulaimán 29 de noviembre de 2022 A la comunidad boxística del mundo: Mi padre es un hombre de 88 años que es solo eso: ¡viejo y envejece! A pesar de que ha estado viviendo en los Estados Unidos durante décadas, el inglés sigue siendo su segundo idioma. Las comunicaciones pueden malinterpretarse y las palabras bien intencionadas pueden malinterpretarse. La situación actual es uno de esos ejemplos evidentes de lo que en realidad se podría haber dicho (sin juego de palabras) y de lo que se podría haber sacado de contexto. Mi padre es un hombre decente y honorable. Dedicó su vida al boxeo y a los boxeadores y se preocupó por ellos y su bienestar, sin importar nacionalidad o circunstancia. Arbitró numerosas peleas históricas con Muhammad Ali, Hagler, Leonard, Hearns y muchos más peleadores durante toda su carrera. Desde entonces se ha retirado y ha estado fuera del centro de atención desde que tengo memoria. Ah, pero le encanta hablar y entretener porque, como cualquier otro ser humano, anhela sentirse relevante. Invito a todos a preguntar por Carlos Padilla entre sus compañeros: promotores, luchadores, árbitros o cualquier persona de su época y ojalá conozcan el verdadero carácter de mi padre. No necesita controversias en esta etapa tan tardía de su vida. Sé que puedo sonar parcial, siendo la hija mayor de seis hermanos, pero creo que a través de su legado ha demostrado su valía y nosotros, su familia, apreciaríamos que la gente respetara sus contribuciones a la comunidad del boxeo que tanto amaba, al dándole una consideración bien merecida. ¡Gracias!

Suzy Padilla Tuano

