Fury defiende la trilogía con Chisora Mientras que el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, está siendo criticado por pelear contra Derek Chisora ​​nuevamente después de vencerlo dos veces previamente, pero el Rey Gitano dice que faltan otros peleadores de renombre para enfrentar. “Escucho a todos estos críticos hablando tonterías. Básicamente, nunca recibieron un golpe en su vida”, dijo Fury. “’¿Por qué estás peleando con Derek Chisora ​​si ya lo has vencido dos veces?’ Lo que pasa es que faltan nombres en la división. Hay mucha profundidad en la división, hay mil pesos pesados ​​en el mundo, pero faltan nombres conocidos. Podría haber peleado con alguien 34-0 de algún país extranjero, y todos dirían ‘¿quién diablos es este tipo?’ Pero menciona a Derek Chisora, ellos saben quién es Derek. Por razones buenas, malas o indiferentes, controvertidas, lo que sea, todos saben quién es y saben que vamos a dar un buen espectáculo. Y ahí estamos, agotamos 50.000 entradas”. Fury también declaró que no está mirando más allá de Chisora. “En una carrera de dos caballos, nunca subestimes a nadie porque cualquier cosa puede salir mal. Y como hemos visto muchas veces en el pasado, cuando los campeones pasan por alto a sus oponentes, pensando en otros grandes nombres y otras peleas importantes, y el oponente entrenando bien y de manera constante sin presión entra y noquea al hijo de puta. Lo hemos visto una y otra vez. “Pero para mí, eso nunca sucederá porque entreno muy duro y respeto a todos los oponentes a los que me he enfrentado. Doy el 110% cada vez que estoy en el gimnasio. Puse nueve semanas de entrenamiento para esta pelea. “’Nunca he tenido sexo por seis semanas. Quiero entrar allí como un conejo retozando y solo quiero dar un buen espectáculo. Derek entrará para noquearme y yo intentaré noquearlo a él, así que ahí estamos, será como Donkey Kong”. Arum: Fury-Usyk es la siguiente si Fury gana Declaración del WBC sobre declaraciones del árbitro Carlos Padilla Like this: Like Loading...

