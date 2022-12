Arum: Fury-Usyk es la siguiente si Fury gana El promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, dice que una pelea de unificación entre el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, y el campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, es lo próximo, siempre que Fury supere a Derek Chisora ​​el sábado por la noche en Londres. “No veo ninguna razón por la que la pelea de Uysk con Tyson Fury no pueda hacerse rápidamente y sin muchos problemas”, dijo Arum hoy. “Conozco muy bien a la gente de Usyk. Su manager, Egis Klimas, es un muy buen amigo mío. Dirige Lomachenko y Janibek. He tratado mucho con él a lo largo de los años. Conozco a Oleksandr Usyk. Sé que quiere la pelea. Hablé con Tyson hace un rato y él quiere la pelea. Esa pelea ocurrirá a continuación, a menos que el Sr. Chisora ​​aterrice su golpe. No descartes a Chisora. Es un gran luchador. Tiene una pegada tremenda. Recuerdo cuando luchó contra Usyk. Le dio a Uysk vida o muerte. Esa pelea podría haber ido de cualquier manera. No puedes, en este negocio, contar tus pollos antes de que nazcan”. Conferencia de prensa final de Fury-Chisora Fury defiende la trilogía con Chisora Like this: Like Loading...

