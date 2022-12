El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, se enfrentó a Derek Chisora ​​en la conferencia de prensa final para su choque el sábado por la noche en el estadio Tottenham Hotspur de Londres frente a una multitud esperada de aproximadamente 70,000 personas. ESPN+ transmitirá la pelea en EE. UU.

Tyson Fury: “Estoy haciendo lo que amo hacer. Me pagan por hacer lo que amo. Me tomo mi carrera muy en serio. Estoy deseando que llegue. No puedo esperar para salir, montar un espectáculo y entretener. Ven el sábado por la noche, no hay amistad. No hay amigos en los negocios, y esta es una transacción comercial. Entonces, vamos a entrar allí, darnos puñetazos el uno al otro, y luego podemos tomar un buen sándwich, una buena taza de té, lo que él quiera. No es un problema. Pero mientras estamos allí, estamos en modo de lucha. Vamos a dar un gran espectáculo”.

Derek Chisora: “No puedo sentarme aquí y tratar de ser más agresivo con Tyson y tratar de decir tantas malas palabras porque el hombre que estoy viendo en este momento me está dando una oportunidad cuando nadie quería darme una oportunidad. Me llamó y me dijo: ‘Quiero pelear contigo. Quiero darte un gran día de pago. Y yo dije: ‘Sí. Hagamos que suceda. Para mí sentarme aquí y tratar de hablar mierda y decir tantas cosas malas sobre un hombre que en realidad me está dando comida en la mesa para mis hijos, no puedo”.