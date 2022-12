Chocolatito: La tercera pelea también será legendaria Román ‘Chocolatito’ González está listo para ir a la batalla una vez más con Juan Francisco Estrada el sábado por la noche en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, en vivo por DAZN, y la leyenda viviente espera que el choque de su trilogía sea el mejor hasta ahora. “Sabemos que va a ser una gran pelea, una guerra para los fanáticos”, dijo Chocolatito. “Pero tenemos fe en Dios que vamos a salir victoriosos. Hemos trabajado bien en nuestro campo de entrenamiento y lo verán el sábado. “Mi condición física ha sido muy buena y sé que será una pelea hermosa para la afición. Hemos demostrado que los pesos más ligeros tienen cualidades que a los fanáticos les gusta ver. Tengo la sensación de que esta tercera pelea también será legendaria y mucha gente recordará esta gran pelea como la primera y la segunda. Las últimas dos peleas capturaron el corazón de los aficionados por lo que la tercera será una tremenda pelea, podría ser la mejor. “La primera fue una pelea que se decidió por puntos en las 108 libras. Fue una pelea increíble, una pelea cerrada y dura. Pero con nuestras habilidades y acondicionamiento, seguimos llegando y logramos un buen resultado el día de la pelea. “Lo más importante es que ambos salimos con buena salud y afortunadamente hicimos bien nuestro trabajo. Quedamos satisfechos con el trabajo que hicimos esa noche durante las 12 rondas. Y salimos de eso sintiéndonos muy bien”. Si bien la atención se centra en el aquí y el ahora, inevitablemente surgirá la conversación sobre el futuro de ambos luchadores, pase lo que pase. Chocolatito es el mayor de los dos a los 35 años, pero demostró con su actuación contra Martínez que todavía tiene la energía para dominar la creciente cosecha de pequeños jugadores emocionantes. Chocolatito reconoce que está en el invierno de su carrera, pero dice que será difícil dejarlo ir y volverá a confiar en su fe para guiarlo. “Es difícil dejar de hacer algo que te gusta, ¿sabes?” dijo Chocolatito. “Dios me ha bendecido mucho en mi vida. Me han dado casi todo, sé que estamos llegando a una etapa en la que quizás sea hora de colgarlos, pero siempre le pedimos tiempo a Dios. “Lo más importante es disfrutar el momento. Y en este momento, me estoy divirtiendo porque nunca recuperarás estos momentos, así que lo estoy disfrutando, lo estoy amando porque siento que Dios me ha dado un gran regalo, ¿sabes? “La afición ha sido testigo de las grandes cosas que han sucedido poco a poco. En última instancia, Dios decide esas cosas en nuestras vidas. No somos nada sin Dios. Él está conmigo y si esta pelea se está dando es porque eso es lo que él quiere en este momento, y significa que se han preparado muchas cosas buenas e importantes. “Una vez que termine esta pelea, veamos qué sucede. Que viene despues. Es difícil para mí dejar atrás este mundo del boxeo. Pero tarde o temprano sé que llegará el momento de descansar, un momento de encontrar un espacio en mi vida y dedicarme por completo a otras cosas y en lo principal esa sería mi familia”. Greene se lesiona y Rozicki enfrentará a Mario Aguilar en Canadá Conferencia de prensa final de Fury-Chisora Like this: Like Loading...

