DAZN, Probox, ESPN y Showtime Se acerca otro gran fin de semana de boxeo encabezado por Benavidez-Lemieux, además de Qazaq Style, Babic y más. VIERNES La nueva aplicación ProBox de $1.99 al mes llega con un choque de peso semipesado entre Fanlong Meng y Jean Pascal de Plant City, Florida. También habrá un innovador torneo de “última oportunidad” con algunos nombres familiares compitiendo. DAZN ofrece al súper welter Kerman Lejarraga contra James Metcalf de España. SÁBADO Showtime ofrece una pelea atractiva entre los golpeadores de peso súper mediano David Benavidez y David Lemieux por el título interino vacante del CMB de Phoenix. ESPN responde con “Qazaq Style” Janibek Alimkhanuly contra Danny Dignum por el título vacante interino de peso mediano de la OMB de Las Vegas. DAZN tiene el choque de peso semipesado entre Joshua Buatsi y Craig Richards de Londres. Además, el popular peso puente Alen “The Savage” Babic se enfrenta a Adam Balski. Finalmente, está el gran enfrentamiento PPV de $34.99 entre los pesos ligeros Tevin Farmer y Mickey Bey de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Nos dicen que el evento continúa a pesar de la cancelación de Mayweather-Moore la semana pasada debido al fallecimiento del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Charlo-Tszyu comienza a calentarse Kovalev: Quiero pelear cada 3 o 4 meses Like this: Like Loading...

