Charlo-Tszyu comienza a calentarse Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón indiscutible de peso súper welter, Jermell Charlo, no mostró ningún interés en una pelea con el retador obligatorio de la OMB, Tim Tszyu, e incluso lanzó una bomba f a un reportero australiano que mencionó el tema. “¿No lo dejaron caer? Ese hijo de puta está fuera. Se dejó caer. El calor es diferente aquí en Estados Unidos, cariño. Es un calor diferente en Estados Unidos. ¿Cuánto Tim Too, cualquiera que sea su maldito nombre, cuánto obtuvieron? ¿Cuánto dinero obtuvieron? ¡Que os jodáis Tim Kazoo y vosotros, cambiad el micrófono!”. ¿La respuesta de Tszyu? “Castaño y yo somos completamente diferentes”, dijo Tszyu a Fox Sports. “Soy diez veces más fuerte y más grande que Castaño. ¿Qué va a hacer [Charlo] cuando eso suceda? Si alguien mantiene el mismo ritmo, sería interesante ver cómo lo enfrenta. Estoy planeando romperle las costillas. Sólo una acumulación de castigos y golpes. Nunca ha peleado con un estilo como el mío. Nadie como yo. No soy blando, digamos eso”. AMB considerará a los seis principales contendientes de 140 libras DAZN, Probox, ESPN y Showtime Like this: Like Loading...

