AMB considerará a los seis principales contendientes de 140 libras La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) convocó este martes a una audiencia con los representantes de los seis mejores peleadores del ranking superligero con la intención de buscar la mejor solución a la vacante del título mundial de la categoría, que antes ostentaba Josh Taylor. Los equipos convocados son los representantes de Alberto Puello, Ismael Barroso, Ohara Davies, Sandor Martín, Regis Prograis y Batyr Akhmedov. Cada equipo tendrá 15 minutos para presentar su caso sin prórroga de tiempo. Un panel de la AMB tendrá 5 minutos después de cada presentación para hacer preguntas y luego de un tiempo de deliberación sobre cada caso, presentará su opinión al presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, quien tendrá la decisión final. Charlo-Tszyu comienza a calentarse Like this: Like Loading...

