Kovalev: Quiero pelear cada 3 o 4 meses “Simplemente me mantendré en forma después de esta pelea, descansaremos una semana y luego volveremos al gimnasio”, dijo el ex campeón de peso semipesado Sergey Kovalev después de ganar su debut en el peso crucero contra Tervel Pulev el sábado por la noche. Fue la primera pelea de Krusher, de 39 años, desde que perdió ante Canelo en 2019. “Me preocupaba cómo iba a ser en la pelea. Por supuesto, había algo de óxido en los anillos. Sin boxear a un alto nivel por más de un año, a mi cuerpo no le gusta esto. Quiero pelear cada tres o cuatro meses. El plan era solo usar el jab y la distancia. Pero sentí que no tenía suficiente energía en mi cuerpo. Creo que en mi próxima pelea, sería a un nivel superior. Dame una pelea más y estaré listo para una oportunidad de título mundial”. Entrevista a Zurdo Ramírez Like this: Like Loading...

