Cullen-Yildrim el sábado en Londres por DAZN Cr Jack Cullen (19-2-1, 9 KOs) dice que aprovechará al máximo la oportunidad cuando se enfrente con el ex retador al título mundial Avni Yildirim (21-3, 12 KOs) por el titulo mediano internacional de la FIB el sábado de DAZN en el patio trasero del promotor Eddie Hearn en Brentwood, Essex, Inglaterra. Yildirim se dirige a la batalla tras una mala derrota en la tercera ronda contra Canelo Álvarez en febrero en el Hard Rock Stadium de Miami. “No me siento como un perdedor en este caso. En todo caso, soy el favorito ”, proclamó Cullen.“ Ha estado con los mejores. Verás en la noche de la pelea que yo también debería estar allí. Realmente no puedes alejarte de Canelo, es una superestrella, ¿no? ¡A quien lucha, le pega! Todo lo que puedo sacar de él es que Yildirim es un chico duro y fuerte. “Viene a pelear. Solo puede ser una charla emocionante. Todo el mundo sabe que disfruto involucrarme en una pelea. Él también disfruta de una pelea. No importa qué hora sea en el ring, sea la ronda que sea, vamos a chocar. Será una pelea brillante para la multitud y para aquellos que miran DAZN. “Al final del día, es un hombre de lucha y no quiere que lo golpeen. Cualquiera que suba al ring no quiere ser golpeado. Él va a darlo todo y yo voy a darlo todo. No miras más allá de nadie, y Yildirim no debería mirar más allá de mí. Demostraremos a todos lo bueno que soy. Verás que mi mano se levanta al final de la noche. “Espero que este sea un sueño hecho realidad para mí. Nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa después de esto. Depende totalmente de Matchroom y DAZN. Supere a Yildirim y me pondrá ahí arriba. Creo que está en el puesto 21 o 22 del mundo. No hay razón para no ponerme allí “ Las probabilidades se reducen en Pacquiao-Spence Edwards defenderá su titulo IBF ante Mama el 11 de septiembre en Londres

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.