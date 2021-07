Las probabilidades se reducen en Pacquiao-Spence El campeón de peso welter del CMB / FIB, Errol Spence Jr., abrió como un gran favorito 4: 1 con BetMGM para retener sus cinturones. Desde la semana pasada, el dinero ha estado llegando a Manny Pacquiao, de 42 años, quien ahora es solo un perdedor 2: 1 para su pelea de PPV del 21 de agosto en Las Vegas. “Dos años fuera del ring permitieron que mi cuerpo descansara. Mis reservas de energía se están desbordando ”, dijo Manny. “Estoy tan agradecido con Dios que todavía puedo luchar a este nivel contra los mejores y aún tener estas oportunidades a los 42 años. Todavía estoy asombrado de haber ganado títulos mundiales en cada década, desde los noventa. Mi pelea con Errol Spence no es solo una batalla entre los dos mejores pesos welter, sino entre dos de los mejores luchadores. No hay un “lado B” en esta pelea. Tengo tanto que demostrar en esta pelea como Errol. Vamos a sacar lo mejor de cada uno. Es el tipo de pelea que hace que el boxeo sea tan grandioso “. El entrenador Freddie Roach agregó: “Trabajar con Manny nunca pasa de moda. De hecho, ¡parece que Manny nunca envejece! Y escuchar que todo el dinero está llegando a Manny me recuerda la canción, Lo mejor está por venir, porque ese ha sido el hilo conductor a lo largo de la carrera de boxeo de Manny. Estoy muy orgulloso de Manny por elegir a Errol Spence para esta pelea. Es una pelea real y qué gran ejemplo para dar. ¿Quieres respeto? ¿Quieres establecer un legado? Mira lo que estarán haciendo Manny y Spence el 21 de agosto. Es el tipo de pelea que devuelve el boxeo a la portada “. Granados: Estoy listo para detener a Benn Cullen-Yildrim el sábado en Londres por DAZN

