Granados: Estoy listo para detener a Benn El peso welter Adrian Granados (21-8-3, 15 KOs) ha prometido “humillar” a Conor Benn (18-0, 12 KOs) cuando chocan por el título continental de la AMB el sábado de DAZN en Brentwood, Essex, Inglaterra. Granados tiene, con mucho, el mejor currículum, pero aún no ha logrado una victoria característica contra un luchador de élite. Planea mostrarle a Benn que hay niveles en este deporte. “Quiero vencer a Conor Benn y acercarme más a mi propia oportunidad por el título mundial”, dijo Granados. “No me preocupa lo que diga Conor Benn. Dice que me va a detener. Dice que va a hacer esto y aquello. ¿Sabes que? No hablo, solo aparezco, y eso es lo que voy a hacer. “La confianza es buena. Eso es lo que tenemos todos. Soy un luchador seguro. Confío en mis habilidades. Simplemente no hablo como él. Algunas de las cosas que dijo sobre mí, es como, ‘está bien chico, lo vas a descubrir ahora’. No hables de todo ese lío porque te sentirás humilde muy rápido. “No soy nadie más con el que hayas luchado. Él hace que parezca que me va a desmantelar, que me va a destruir. Es como hermano, no eres nadie. Ni siquiera sabía quién era hasta hace poco. Respeto el nombre Benn. Lo respeto porque es un Benn. Es de su padre y de lo que ha hecho su padre. “Voy a tener que detenerlo porque estoy luchando contra el nuevo chico dorado de Inglaterra en Inglaterra. Tengo que detenerlo. Sé que todos quedaron impresionados con su pelea con Samuel Vargas, pero él simplemente saltó sobre Sammy y Sammy no esperaba todo eso. Fue una gran victoria para él, pero no soy Samuel Vargas. “Me veo a mí mismo como un perdedor adorable porque simplemente no puedo tomar una decisión. No puedo ganar en el gran escenario. Le doy el infierno a quien luche. ¿Han mirado mis pérdidas y creen que soy la pelea correcta a tomar? Mi carrera podría verse muy diferente si se tomaran las decisiones correctas en mis peleas. Sé que voy a mostrar el corazón que tengo y las bolas que tengo. “He hecho preguntas a peleadores mucho mejores que Conor Benn y no voy a venir al Reino Unido para compensar los números. Esta es una gran oportunidad para mí contra un luchador que sé que están promocionando para ser la próxima gran novedad. Han cometido un error al elegirme. Este es un gran momento para mí y lo estoy tomando “. Las probabilidades se reducen en Pacquiao-Spence

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.