Golden Boy Promotions anuncia reestructuración del personal Golden Boy Promotions ha anunciado que David Tetreault asumirá el cargo de director comercial y socio de capital. Se une a los socios existentes Bernard Hopkins y Eric Gomez. Tetreault impulsará estratégicamente todos los acuerdos de licencias de transmisión y televisión, medios, entretenimiento, marketing, comunicaciones, desarrollo corporativo, patrocinios y coadministrará todos los aspectos financieros de la empresa. Además de la promoción de Tetreault, Marco Pelayo, miembro del equipo de Golden Boy desde hace mucho tiempo, también ha sido ascendido. Pelayo, asumirá el rol de Director Financiero.

Top Boxing News

