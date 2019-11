¿Cuál es la verdadera edad de Luis Ortiz? Con respecto al persistente rumor de que la edad del contendiente de peso pesado Luis “King Kong” Ortiz de que existe la posibilidad de estar más cerca de los 50 que de los 40, ¿qué evidencia hay? 1. Sabemos que la fecha de nacimiento de Ortiz figura oficialmente como 29 de marzo de 1979. 2. Sabemos que tiene tres hijos pequeños. 3. Sabemos que estuvo peleando en el equipo nacional cubano entre 2002 y 2008 (¿entre 33 y 39 años?). La evidencia disponible parece apuntar a que Ortiz tiene 40 años. Sin embargo, si Ortiz tiene 50 años, rompería el récord de George Foreman como el boxeador más viejo en ganar un campeonato mundial de boxeo por cinco años si derrota al campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder en tres semanas. Canelo a peso crucero? JC Chavez: Canelo tiene las herramientas para vencer a Kovalev

