Canelo a peso crucero? Por Hesiquio Balderas El entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Reynoso, dice que Canelo puede subir aún más de peso. “Estamos buscando hacer historia ganando este título mundial en una cuarta división de peso”, dijo Reynoso. “Pero después de esta pelea, volveremos a la categoría de peso de 160 libras o 168, hay muchos enfrentamientos interesantes en esas divisiones”. ¡O tal vez ir al norte al peso crucero! ”



Durante la semana, Canelo mencionó que si todo va bien con Kovalev, podría subir al peso crucero e intentar emular a Tommy Hearns y ganar una parte del título de peso crucero. “Veremos qué sucede después del sábado por la noche y si vemos la posibilidad y la posibilidad de subir aún más de peso, también podríamos hacerlo”, continuó Reynoso. “Por ahora nos centraremos en el campeón de peso semipesado y ese es Kovalev, luego veremos qué es lo mejor para nosotros”. Queremos seguir enfrentándonos a los mejores y centrarnos en hacer historia. “Desde que era niño, Saúl estaba entrenando muchachos más grandes. Él está acostumbrado a eso. No es nada nuevo Saúl tiene mucho talento. Es rápido, es fuerte y ha luchado contra grandes luchadores fuertes desde el principio “. ¿Cuál es la verdadera edad de Luis Ortiz?

Top Boxing News

