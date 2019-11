Ex campeón Crolla victorioso en su pelea de despedida en Manchester En la pelea final de su carrera, el Británico ex campeón de peso ligero de la AMB Anthony “Million Dollar” Crolla (35-7-3, 13 KOs) ganó por decisión mayoritaria de diez asaltos sobre Frank Urquiaga (13-2-1, 1 KO) el sábado por la noche en el Manchester Arena de Manchester, Inglaterra. Urquiaga le dio a Crolla todo lo que podía manejar, pero no había posibilidad de que los jueces enviaran al héroe local con una pérdida. Los puntajes fueron 95-95, 98-92 y 97-93. La indiscutible campeona de peso ligero femenina Katie Taylor (15-0, 6 KOs) subió de peso para destronar a la campeona de peso welter junior de la OMB, Christina Linardatou (12-2, 6 KOs) en diez rounds. Los puntajes fueron 96-94, 97-93, 97-93. El campeón de peso mediano de la Commonwealth, Felix Cash (12-0, 8 KOs) ganó por nocaut técnico en el octavo round en una pelea con Jack Cullen (17-2, 8 KOs). Ambos se atacaron salvajemente desde la campana de apertura. Cash envio a la lona a Cullen en el primer round. La guerra continuó con Cash sacando lo mejor de la pelea. Cash envio a la lona a Cullen nuevamente en el séptimo round. La pelea finalmente se detuvo en el octavo round. La súper pluma Femenina Terri Harper (9-0, 5 KOs) superó a Viviane Obenauf (14-6, 7 KOs) en diez rounds en una pelea por el título de la IBO. Los puntajes fueron 99-91, 99-92, 97-93. El peso pesado Martin Bakole (15-1, 12 KOs) logro un KO en el segundo round sobre Rodney Hernández (13-9-2, 4 KOs). El invicto olímpico súper gallo de 2016 Qais Ashfaq (8-0, 3 KOs) ganó por decisión técnica en el septimo round sobre Joe Ham (16-2, 6 KOs). Los puntajes fueron 69-64, 70-64, 70-63. La pelea se detuvo debido a un choque de cabezas. Canelo a peso crucero?

