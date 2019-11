JC Chavez: Canelo tiene las herramientas para vencer a Kovalev Por Hesiquio Balderas El legendario Julio César Chávez es parte de la transmisión de ESPN Deportes para cubrir la pelea de Canelo-Kovalev. Canelo está tratando de convertirse en un campeón mundial en su cuarta división de peso. “Tengo un gran respeto por Canelo, es un gran boxeador con grandes habilidades de boxeo. Siempre está tratando de mejorar, trabajar más duro y desafiarse a sí mismo “, dijo Chávez. “Será una pelea difícil para Canelo. El jab de Kovalev y su poder de golpe son un gran activo en su arsenal, pero Canelo tiene el movimiento de la cabeza, la técnica, la fuerza mental, y Canelo es muy bueno para el cuerpo y recuerda que si matas el cuerpo, la cabeza caerá “. ¿Cuál es la verdadera edad de Luis Ortiz? Luis Ortiz promete noquear a Wilder FacebookTwitterReddit

