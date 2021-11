Crocker y McCrory ganan en Irlanda y permanecen invictos El invicto peso welter Lewis “The Croc” Crocker (13-0, 7 KOs) defendió su cinturón europeo de la OMB con un KO en el séptimo asalto contra Artem Haroyan (17-3-1, 9 KOs) el viernes por la noche en el Ulster Hall en Belfast, Irlanda del Norte. Crocker derribó a Haroyan en el sexto y lo terminó con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto. El tiempo era: 47. El invicto peso súper mediano Padraig “The Hammer” McCrory (12-0, 6 KOs) defendió con éxito su cinturón de plata internacional del WBC con un KO en el segundo asalto sobre Celso Neves (8-2-1, 2 KOs). McCrory derribó a Neves dos veces en el segundo round. El tiempo era: 35. El peso ligero Sean “The Public Nuisance” McComb (13-1, 5 KOs) derrotó a Ronnie “The Shark” Clark (21-6-2, 10 KOs) en ocho rounds por una puntuación de 79-74. Signani retiene el título de peso mediano de la Euro en Italia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.