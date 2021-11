Resultados de la cartelera de Canelo-Plant Por Miguel Maravilla y Jeff Zimmerman en el ringside En la pelea co-estelar, el ex dos veces campeón de peso súper mediano Anthony Dirrell (34-2-2, 25 KO’s) venció por nocaut en el cuarto asalto sobre Marcos Hernández (15-5-2, 3 KO’s). Un gran uppercut de derecha de Dirrell puso a Hernández inconsciente. El árbitro llegó a la cuenta de diez a los 22 segundos del cuarto. * * * El ex campeón mundial Rey Vargas (35-0, 22 KO’s) de la Ciudad de México ganó por decisión unánime sobre Leonardo Báez (21-5, 12 KO’s) de Mexicali, México en un combate de peso pluma. Vargas salió agresivo en la primera ronda mientras se lanzaba hacia las vallas lanzando derechas sobre el duro Báez. Fue una actividad implacable de Vargas en las primeras rondas mientras soltaba sus manos, Báez presionó tratando de entrar. En el cuarto asalto, Vargas continuó activo lanzando golpes desde diferentes ángulos sumando puntos. Siguiendo soltando sus manos, la ofensiva de Vargas fue demasiado, pero Báez siguió llegando. En la segunda mitad de la pelea, Vargas mantuvo la distancia y continuó soltando las manos, pero Báez siguió presionando. Vargas mantuvo constante la actividad en el séptimo pero Báez no se iba. Al final de la pelea, la actividad de Vargas se desaceleró, Báez sufrió un corte en la cabeza mientras sangraba profusamente pero seguía llegando. Vargas luchó de manera conservadora manteniendo su boxeo a distancia, ya que Báez demostró ser un duro desafío para el ex campeón. Después de completar las diez rondas, los jueces anotaron el combate 100-90, 100-90 y 99-91. * * * Abriendo la transmisión de Showtime PPV, el superligero dominicano Elvis Rodríguez (12-1-1, 11 KO’s) anotó un nocaut en el quinto asalto sobre Juan Pablo Romero (14-1, 9 KO’s) de México. Con un comienzo lento, Rodríguez y Romero trabajaron el jab, más tarde en el asalto inicial Romero conectó a Rodríguez con un gancho de izquierda al cuerpo que detuvo momentáneamente el impulso de Rodríguez. En la segunda ronda, Romero y Rodríguez intercambiaron grandes golpes, Romero cerró la ronda atacando. Romero presionó en el tercer asalto mientras Rodríguez luchaba con su pie trasero. En el cuarto, la acción continuó, Rodríguez conectó una izquierda recta que hizo tambalear a Romero mientras Rodríguez seguía con una andanada enviando a Romero a la lona. Un corto dejado por Rodríguez en el quinto derribó a Romero por segunda vez cuando estaba listo, el árbitro llegó a la cuenta de diez a los 2:59. * * * El peso súper mosca Fernando Díaz (10-1-1, 3 KO’s) de Riverside California anotó un nocaut en el quinto asalto sobre Jan Salvatierra (7-1, 3 KO’s) de Los Cabos, México dándole su primera derrota. La acción comenzó de inmediato cuando Salvatierra y Díaz soltaron sus manos. Luchando a corta distancia, Salvatierra atacó, pero un gancho de izquierda de Díaz dejó caer al peleador invicto cuando se levantó y tropezó con las cuerdas, lo que obligó al árbitro a detener la pelea. * * * El peso súper pluma José Antonio Meza (8-6, 2 KO’s) de Durango, México le puso a José Gómez (12-1, 5 KO’s) de Huntington Park, California su primera derrota. Gómez anotó una caída en el primer asalto y atacó. Manteniéndose encima del peleador más alto, Gómez hizo que a Meza le resultara incómodo conectar con el derechazo. A pesar de ser derribado, Meza se recuperó y superó a Gómez cuando pareció desvanecerse. Al final, los tres jueces anotaron el combate 76-75. * * * El olímpico mexicano de 2016, el peso mosca Joselito Velázquez (14-0-1, 9 KO’s) dominó a Gilberto Mendoza (19-11-3, 10 KO’s) de San Francisco al ganar una decisión unánime. Velásquez fue paciente desde el principio al trabajar el jab y el contraataque, ya que Mendoza salió agresivo. En el quinto, un enorme gancho de izquierda de Velásquez lastimó a Mendoza mientras se tambaleaba hacia las cuerdas. El prospecto invicto Velásquez, fue impresionante ya que boxeó bien y conectó con precisión durante toda la pelea, crédito para Mendoza por aguantar y ser duro hasta el final cuando Velásquez terminó fuerte. Los tres jueces anotaron la pelea 80-72. * * * En la pelea de apertura desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el ex campeón mundial, el superligero Rances Barthelemy (29-1-1, 15 KO’s) de Cuba anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Gustavo Vitorri de Argentina. Barthelemy derribó a Vitorri dos veces como árbitro 1:54 de la segunda ronda. Canelo KOs Plant en 11 y es el primer campeón mundial latino unificado absoluto Crocker y McCrory ganan en Irlanda y permanecen invictos

