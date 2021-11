Crawford TKOs Porter en Las Vegas Por Miguel Maravilla en ringside El invicto campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) detuvo al ex dos veces campeón mundial de peso welter “Showtime” Shawn Porter (31-4-1, 17 KOs) en el décimo asalto el sábado por la noche antes de 11,568 en el Michelob ULTRA Arena agotado en Mandalay Bay en Las Vegas. Las rondas estuvieron casi cerradas hasta que Crawford derribó a Porter dos veces en la décima ronda y la esquina de Porter lo detuvo. El tiempo era 1:21. En el momento de la detención, Crawford estaba adelante en las tres tarjetas 86-85, 86-85, 87-84. El campeón del WBC / FIB, Errol Spence, estaba presente e inmediatamente abandonó el edificio una vez finalizada la pelea. Porter salió agresivamente yendo directamente a Crawford desde el timbre de apertura en lo que fue una ronda muy ocupada para Porter. En el segundo, Crawford trabajó el jab, pero Porter conectó con una derecha sólida, el campeón regresó con algunos contraataques sólidos. Un intercambio vicioso en la tercera ronda vio a Crawford y Porter intercambiar golpes sólidos, sin embargo, un cabezazo accidental causó un corte en el ojo derecho de Porter. Crawford mantuvo su distancia golpeando y contraatacando, pero Porter siguió avanzando a pesar de haber sido cortado en la ronda anterior. Un contraataque dejado por Crawford en el quinto aterrizó sólidamente, pero Porter siguió atacando al campeón. Crawford estaba a la ofensiva para comenzar la sexta ronda mientras respaldaba a Porter, más tarde en la ronda Crawford estaba en el extremo receptor de un cabezazo pero parecía no tener corte, Porter lo convirtió en una ronda difícil para Crawford. A mitad de la séptima, era obvio que Porter estaba siendo desafiado ya que Porter seguía llevándolo. El octavo asalto comenzó con un intercambio en el centro del ring, Porter se acercó directamente a Crawford cuando el campeón boxeó desde la distancia y contrarrestó la intensidad de Porter, más tarde en el asalto, Porter conectó con un derechazo que llamó la atención de Crawford. En el noveno, Crawford mantuvo su distancia pegando el jab con Porter acechando su camino dentro de Crawford contraatacó, en lo que fue una ronda dominante para el campeón. Un gancho de izquierda de Crawford para comenzar el décimo sentó a Porter. Se levantó y Crawford se abalanzó para enviar a la lona a Porter por segunda vez. El padre y esquina de Porter aconsejó al árbitro que detuviera la pelea. Comentarios de Crawford-Porter y Porter anuncia su retiro Resultados de la cartelera de Crawford-Porter

