Resultados de la cartelera de Crawford-Porter Por Miguel Maravilla en ringside En una eliminatoria por el título de peso mediano de la FIB entre contendientes invictos, el Esquiva “La Pantera” Falcao (29-0, 20 KOs) con el # 4 clasificado ganó una decisión técnica en seis asaltos sobre el # 5 Patrice Volny (16-1, 10 KOs). Un desagradable choque de cabeza accidental en la sexta ronda dejó a Falcao con un mal corte y no pudo continuar. La pelea fue a las tarjetas donde los puntajes fueron 58-57, 58-56 Falcao, 58-56 Volny. El invicto OMB # 2, CMB # 4, FIB # 9 de peso mediano Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (11-0, 7 KOs) anotó un nocaut técnico en el octavo asalto sobre el ex campeón mundial Hassan N’Dam (38-6, 21 KOs). Alimkhanuly acechó desde el principio mientras N’Dam mantenía su distancia y se mantenía alejado. En la segunda ronda, el kazajo conectó con un gancho de izquierda corto y compacto cuando N’Dam luchó con su pie trasero. En el tercero, Janinek anotó una caída y continuó su dominio. Más adelante en la pelea, Alimkhanuly se salió con la suya golpeando a N’Dam hasta que el árbitro Kenny Bayless vio lo suficiente y detuvo la pelea a las 2:40. N’Dam no está contento con el paro. El peso ligero Raymond “Danger” Muratalla (13-0, 11 KOs) ganó por nocaut técnico en el quinto asalto sobre Elias “El Macho” Araujo (21-4, 8 KOs). Muratalla claramente estaba ganando cuando de repente el árbitro Allen Huggins lo rechazó. Araujo estaba furioso por la detención. El tiempo era 2:20. El ex campeón mundial Isaac “Royal Storm” Dogboe (23-2, 15 KO’s) de Ghana y Christopher “Pitufo” Diaz de Puerto Rico (26-4, 16 KOs) fueron diez asaltos. Fue una pelea competitiva en la que Dogboe y Ochoa lucharon durante todo el camino. La primera mitad de la pelea vio a Díaz controlar la pelea boxeando bien y de manera efectiva. Dogboe estuvo más ocupado y dictó el ritmo en la segunda mitad de la pelea. Fue un final cerrado en la pelea, Díaz y Dogboe sintieron la urgencia en el décimo y último asalto. Al final, los jueces anotaron la pelea 97-93, 96-94, a favor de Dogboe y un juez anotó un empate 95-95. Los pesos pluma del sur de California Glendale, Adam “Bluenose” Lopez de California y Adan Ochoa de Compton, California se enfrentaron en su revancha, pero la pelea fue declarada sin decisión después de dos rounds. López y Ochoa intercambiaron desde la campana de apertura, Ochoa sufrió un corte sobre su ojo derecho por un cabezazo accidental. Entre las rondas dos y tres se consideró que Ochoa no podía continuar y la pelea fue cancelada. El peso súper pluma, el olímpico estadounidense de 2016 Karlos Balderas (11-1, 10 KOs) de Santa María, California detuvo a Julio Cortez (15-4, 11 KOs) de Ecuador. Balderas conectó con una sólida mano derecha en los últimos segundos de la primera ronda que derribó el micrófono de Cortez. El olímpico de 2016 fue dominante cuando golpeó a Cortez y el árbitro Raúl Caiz Jr. intervino para detener la pelea a los 2:13 del cuarto. Haciendo su debut profesional, el peso welter olímpico estadounidense Tiger Johnson (1-0, 1 KO) de Cleveland, Ohio venció con un nocaut en el cuarto asalto sobre Antonious Grabel (3-2, -1 3 KO) de Sarasota, Florida en la apertura de la acción desde el Mandalay. Bay en Las Vegas. Johnson estuvo impresionante durante toda la pelea y sufrió un corte por un cabezazo en el tercero. Johnson anotó una caída en el asalto final y lo sorprendió cuando el árbitro intervino para detener la pelea 1:54 del cuarto asalto. Crawford TKOs Porter en Las Vegas Riakporhe vence a Duradola en Londres

