Comentarios de Crawford-Porter y Porter anuncia su retiro “(Lo descubrí en) la Ronda 1”, dijo el campeón de peso welter de la OMB Terence “Bud” Crawford después de detener a “Showtime” Shawn Porter en la décima ronda. “Pensé que yo tenía el alcance y que él tenía que correr riesgos, e hizo lo que normalmente hace. Trató de mutilarme y empujarme hacia atrás, pero usé mis ángulos y también lo empujé hacia atrás a veces. Shawn Porter es un luchador hábil. Estaba haciendo algunas cosas allí y me hizo pensar. “Me encanta. Shawn Porter es un buen amigo mío. Realmente no quería pelear con él. Siempre dijimos que pelearíamos entre nosotros cuando fuera el momento adecuado y supongo que era el momento adecuado para que ocurriera esta pelea. Traté de pelear con los otros campeones de la división, y eso no sucedió, así que fui a la siguiente mejor opción “. * * * “Mi tiempo estaba fuera de lugar y él no me permitió seguir mi ritmo”, dijo Porter. “Es el mejor de todos con los que he estado en el ring”. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Porter anunció su retiro. Crawford TKOs Porter en Las Vegas

