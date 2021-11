Listas las peleas de esta semana Otro gran fin de semana de boxeo para esta semana. El viernes, tenemos tres carteleras internacionales. En ESPN +, de Emiratos Árabes Unidos, Ohara Davis se enfrenta a Ismael Barroso por el título superligero de oro de la AMB. Badou Jack, Rocky Fielding y Muhammad Waseem verán acción en combates separados. También en ESPN +, de Gales, el ex retador al título mundial Harris (18-2, 9 KOs) enfrentara al invicto Héctor Gabriel Flores (18-0-4, 9 KOs). En DAZN, de México, Erika Cruz Hernández se enfrenta a Melissa Esquivel por el título de peso pluma femenino de la AMB. * * * En la gran pelea del sábado, finalmente tenemos a Teofimo López contra George Kambosos por los títulos de peso ligero de la AMB, la FIB y la OMB en DAZN de la ciudad de Nueva York. Showtime desde Las Vegas con la unificación de peso súper gallo WBC / WBO entre Brandon Figueroa y Stephen Fulton. Si está buscando algo más inusual, FITE presenta al ex retador al título de peso pesado Kubrat Pulev luchando contra la leyenda de MMA Frank Mir dentro de un anillo triangular de Arlington, Texas. Lewis: Kambosos puede causar malestar por López Comentarios de Crawford-Porter y Porter anuncia su retiro

