Cook sobrevive a Godoy en Canadá El ex retador al título de peso mediano Brandon Cook (25-2, 17 KOs) superó una caída en el cuarto asalto para vencer a Gino Godoy (29-3, 18 KOs) por decisión dividida en diez asaltos el sábado por la noche en el Pickering Casino Resort en Pickering, Ontario, Canadá. Los puntajes fueron 95-94, 95-94 para el favorito local Cook, 96-93 para Godoy, quien llegó de Argentina. Noche triste para el boxeo Panameño: Zepeda KOS 2 Arboleda en Texas Like this: Like Loading...

