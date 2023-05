Anuncian la cartelera de Shields-Gabriels 2 Los prospectos locales destacarán la acción de la cartelera en Detroit el 3 de junio para la revancha entre la campeona mundial indiscutible de peso mediano Claressa Shields y la campeona mundial de cuatro divisiones Hanna Gabriels en el Little Caesars Arena y transmitida por DAZN en los EE. UU. y Canadá. La cartelera tendra al peso mediano Da’Velle Smith (5-0, 4 KOs) enfrentarse al invicto Kahydlian Woods (4-0, 3 KOs) en un enfrentamiento de seis asaltos, el superligero Joshua Pagan (5-0, 2 KOs) contra el invicto Ronnell Burnett (9-0, 5 KOs) en una atracción de seis asaltos, el peso mediano Joseph Hicks Jr. (6-0, 5 KOs) en ocho asaltos contra TBA, y el peso súper welter Gheith Karim (9- 0, 3 KOs) contra Marlon Harrington (8-1, 7 KOs) programado a ocho asaltos. Canelo -1800 sobre Ryder en el evento de boxeo más grande de la historia en México Cook sobrevive a Godoy en Canadá Like this: Like Loading...

