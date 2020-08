El campeón súper welter de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara, y el retador Greg Vendetti dieron un adelanto de su pelea por el título mundial en una conferencia telefónica internacional el miércoles, antes de encabezar FOX este sábado desde el Microsoft Theater en Los Ángeles.

La llamada también contó con Alfredo “El Perro” Angulo y el ex campeón mundial Caleb “Golden” Truax discutiendo su eliminatoria de peso súper mediano de la FIB.

Esto es lo que dijeron los participantes de la conferencia telefónica el miércoles:

Erislandy Lara: “Me siento mejor que nunca. He estado entrenando duro y trabajando bien de cara a esta pelea. Me siento más fuerte que hace un par de años y estoy totalmente listo para esta pelea del sábado.

“La diferencia que la gente ha visto en mis últimas peleas no se trata de mi estilo de lucha o incluso de intentar complacer a los fanáticos. Solo hago lo que se necesita dentro del ring. Tengo que ver qué me exige hacer cada pelea. Si agrada a los fanáticos, entonces es genial. Pero siempre estoy enfocado en hacer lo que tengo que hacer en cada situación durante cada pelea.

“No estoy concentrado en mi legado todavía. Todavía hay mucho por lograr y quiero reforzar mi posición como uno de los mejores luchadores cubanos de la historia con victorias más importantes.

“Todavía siento que puedo tener mucho éxito en el resto de mi carrera, así que no he establecido ningún marco de tiempo para cuando terminaré de boxear. Pero una vez que sienta la diferencia en mi entrenamiento y cuando los luchadores jóvenes realmente obtengan lo mejor de mí, será algo a considerar. Pero no está en mi mente.

“Realmente no he visto a Vendetti en absoluto. No me gusta ver videos de mis futuros oponentes. Para mí, el estilo quedará claro en la primera ronda una vez que comencemos a lanzar golpes en el ring.

“Creo firmemente que puedo ser el mejor luchador indiscutible de esta división. La mayoría de los otros campeones aún no me han enfrentado. Veremos cómo se desarrolla, pero creo que puedo vencer a cualquiera en cualquier momento en una división muy competitiva.

“Nunca perdí la confianza. Independientemente de las circunstancias posteriores a la pelea de Canelo o la pelea de Jarrett Hurd, siempre creo en mis habilidades en el ring. Esa creencia sigue siendo muy fuerte. Estoy dispuesto y puedo pelear contra cualquiera en la división en cualquier momento.

“Quiero que todos sepan que estoy en muy buena forma, me siento excepcional y listo para dar un espectáculo el sábado por la noche”.

Greg Vendetti: “Creo que hemos hecho todo lo posible para prepararnos para esta pelea. Cada casilla está marcada. Estoy en condiciones de dar lo mejor de mí y estoy emocionado y confiado en esta oportunidad.

Mi entrenador lleva años diciendo que tengo un buen estilo para enfrentar a Lara y una vez que recibí la llamada, lo tomé como una verdadera señal. Estoy realmente motivado para mostrarles a todos lo que puedo hacer y mostrar mi mejor desempeño.

“Lo veo como si este fuera otro humano como yo al que me enfrento. Está hecho de piel y huesos y estoy seguro de que tiene dudas sobre sí mismo. Quizás sobre su edad y sobre si puedo llegar a él. No me dejo intimidar por nada en el ring. Estoy realmente emocionado de ponerme a prueba contra uno de los mejores luchadores de esta generación.

“Solo tengo que prepararme lo mejor que pueda y rendir lo mejor que pueda. No puedo controlar nada más. ¿Podría ser esta mi única oportunidad por el título? Quizás, pero pensar en eso no cambiará nada en el ring. Solo tengo que darme la mejor oportunidad para ganar.

“Será un poco extraño sin fans. En todo caso, creo que me ayudará. Me permite concentrarme mejor. No importa cuánta experiencia tengas, la multitud puede hacerte más agresivo de lo que quieres e influir en los jueces. En todo caso, me ayudará, pero es lo que es.

“Me acerqué a esta pelea como si estuviera obteniendo la mejor versión de Lara que jamás haya existido. No lo estoy tomando a la ligera. Pero si miras sus actuaciones últimamente, no es la misma Lara que viste contra Angulo y Canelo hace años. La agilidad no está tan presente. Casi parece que está haciendo lo suficiente para intentar ganar estas peleas y no hacer un esfuerzo adicional para dominar.

“La presión es el nombre del juego. Tengo que estar activo. No puedo correr y ser atacado, pero voy a intentar acelerar el ritmo lo mejor que pueda y ser lo más inteligente que pueda. Estoy prediciendo una pelea emocionante, al menos por mi parte “.

Alfredo Angulo: “Lo primero es lo primero, tengo que concentrarme en la noche del sábado. Lo que sea que venga después, incluida una posible pelea por el título mundial, solo sucederá si gano. Esta será una pelea interesante y un gran desafío para mí.

“Abel Sánchez realmente tiene una fuente de juventud. Me siento rejuvenecido y creo que el reloj se ha retrasado. Mi único enfoque es trabajar duro y darles a los fanáticos una gran pelea.

“La clave más importante para mí es mi confianza y el aporte que Abel me brinda todos los días. Eso es lo más importante que ha cambiado. Todos los consejos que puede darme son muy valiosos.

“También recibo mucha motivación de los otros luchadores en el gimnasio conmigo porque tienen la misma ambición que yo. Nos empujamos unos a otros para llegar a nuevas alturas. No es competitivo en cuanto a quién tiene la próxima pelea. Pero se trata de mejorar el uno al otro.

“Truax es un gran boxeador y es agresivo. Viene y trata de sacarte de allí. Va a ser un gran enfrentamiento y les daremos a los fanáticos una gran pelea.

“Estoy listo para el sábado por la noche y no puedo esperar. Va a ser una gran noche para los fans y planeo robarme el show “.

Caleb Truax: “El último año y medio fue duro para mí. Tuve el corte contra Quillin y la lesión de Aquiles. Le tomó alrededor de ocho o nueve meses volver a la normalidad. Pero he estado entrenando desde enero y estoy listo para rodar.

“Tuve un poco de óxido en el ring en mi última pelea y fue genial eliminarlo. La mayoría de la gente pensaba que yo dominaba, así que no sé cómo terminó tan cerca de las cartas, pero obtuve la victoria y obtuve las rondas que quería. Estamos avanzando y listos para montar un espectáculo contra un nivel más alto de competencia en Alfredo Angulo.

“No fue una sorpresa para mí que ganara contra Peter Quillin. Apoyó a Quillin y lo empujó toda la noche e hizo lo que tenía que hacer.

“El tendón de Aquiles fue la primera lesión importante que tuve en mi carrera, pero tengo la suerte de estar en el lugar en el que estoy ahora. Soy el número tres de la FIB y solo necesito aprovecharlo al máximo contra Angulo. En esta etapa de mi carrera, tienes que abordar cada pelea como si fuera una oportunidad para ganar y una última oportunidad.

“Solía ​​ser más un contragolpeador que intentaba sentarme y boxear, pero cuando luché contra Jermain Taylor, fue mi primera gran pelea contra un oponente de alto nivel. Me recosté demasiado tiempo y traté de contraatacar. Después de esa pelea reinventé mi estilo y ahora me considero un contragolpeador agresivo.

“Creo que mi estilo encaja bastante bien con Angulo. Me gusta cuando no tengo que ir a buscar a alguien, no he peleado con alguien que quiere presentarse en un tiempo.

“El que gane podría tener esa oportunidad contra Caleb Plant, que hay que reconocer, pero nada de eso pasa sin pasar primero por Angulo. Así que tengo que ocuparme de lo que tengo delante el sábado “.

Tom Brown, presidente de TGB Promotions: “La división de las 154 libras está repleta de talento en este momento. Hay grandes peleas de 154 libras en el horizonte para Erislandy Lara, pero primero tiene que superar al duro Greg Vendetti. Vendetti es legítimo y va a intentar poner a prueba a Lara toda la noche, porque sabe que se enfrentará a uno de los mejores.

“También estoy deseando que el siempre emocionante Alfredo Angulo se enfrente al ex campeón Caleb Truax en una eliminatoria por el título súper mediano que pondrá al ganador en una posición privilegiada para una pelea por el título”.