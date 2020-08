Adrian Broner es sentenciado a siete dias de carcel El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner fue sentenciado a siete días de cárcel por violar la libertad condicional el miércoles en un tribunal de Cleveland, Ohio. Según Cleveland.com, la jueza Sherrie Miday le dijo a Broner que esperaba que la sentencia fuera una “llamada de atención”. Broner fue sacado de la sala del tribunal sin ser esposado. Conferencias de Prensa Telefónicas de Lara, Vendetti, Angulo y Truax

