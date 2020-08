Chavez Jr listo para su regreso el 25 de septiembre en Tijuana Julio César Chávez Jr regresará en la cartelera del 25 de septiembre en Tijuana con la exhibición entre su padre, “el Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez contra Jorge “Travieso” Arce. Originalmente, Junior también estaba programado para una pelea de exhibición, pero ahora tendrá una pelea oficial contra un boxeador invicto que lo desafió públicamente. Chávez Jr. (51-4-1, 33 KOs) se enfrentará a Mario Abel Cázares (12-0, 6 KOs) en diez asaltos en el peso semipesado. Ambos provienen de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Oscar: El boxeo necesita a Canelo

