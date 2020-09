Conferencia de prensa online de Naoya Inoue desde Japón Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda Ohashi Promotions realizó una conferencia de prensa en línea para anunciar que “El Monstruo” Naoya Inoue (19-0, 16 KOs) defenderá sus cinturones de peso súper gallo de la AMB / FIB ante el Australiano Jason Moloney (21-1, 18 KOs) en Las Vegas. el 31 de octubre. Naoya estaba programado para enfrentarse a su homólogo de la OMB, John Riel Casimero, para la unificación en abril, pero fue pospuesto y luego cancelado debido a la pandemia de COVID-19 en EE. En cambio, Naoya arriesgará su cinturón contra el formidable y técnico Australiano, de 29 años, a quien The Monster describió como “duradero, duro y muy hábil”. Inoue, dos años menor que él, también dijo: “Habrá casi un año desde que luché en una agotadora guerra con Nonito Donaire en noviembre pasado. Luego sufrí una lesión óptica, pero pude recuperarme por completo gracias a este aplazamiento frecuente. Tendré una muy buena condición en esta pelea “. Inoue, quien llegará a Las Vegas un par de semanas antes del evento, finalmente dijo en línea: “He luchado como profesional durante ocho años y lucharé durante ocho años más. Voy a escribir mi segundo capítulo de mi carrera, que comenzará en Las Vegas. Me gustaría mostrar una buena actuación “. Kyoguchi defenderá titulo minimosca de la AMB ante Thanongsak Briedis-Dorticos por la final de WBSS para el 26 de septiembre en Múnich

